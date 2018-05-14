Sahurda nasıl beslenmeli, neler yemeli?

Ramazanı sağlıklı geçirebilmek için özellikle sahurda ağır ve yağlı yiyeceklerin yerine sağlıklı besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Nur Tatlıoğlu, Ramazan ayında sağlıklı kalabilmek için beslenme konusunda uyarılarda bulundu:





İFTAR VE SAHUR ARASINDA 2-2,5 LİTRE SU İÇİN





"Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için yeterli ve dengeli beslenme önem çok önemli. Aç kalınma süresinin uzunluğu nedeniyle iftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su içilmesi gerekiyor. Vücudun sıvı ihtiyacını artıran çay ve kahve ile gazlı içeceklerin tüketimi minimum düzeye indirilmeli. Özellikle bu ayda yanlış beslenme alışkanlıkları sonucunda oluşan kan şekeri regülasyonunun bozulması (hipoglisemi-hiperglisemi), hipertansiyon-hipotansiyon, mide ve bağırsak şikayetleri, uyku düzeninin bozulması, bazal metabolizma hızının düşmesi sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla yüz yüze gelmemek için yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uymak gerekir.





HER BESİN GRUBUNDAN TÜKETİN





İnsan vücudunun ihtiyacı olan besin gruplarından günlük ne kadar tüketiyorsak ramazanda aynı oranda tüketmeliyiz. Sahura kalkmamak, erken yiyip yatmak veya sahura kalkıp su içtikten sonra yatmak, oruç tutarken yapılan en büyük yanlışlar arasındadır. Bu yanlışlar sonucunda aç kalma süresi uzamakta, metabolizma yavaşlamakta, gün içerisinde halsizlik ve baş ağrısı ortaya çıkıyor. Sahurda çok yağlı ve gerektiğinden fazla besin tüketimi artıyor. Metabolizma hızı yavaş olduğundan, vücuda alınan fazla besinin yağa dönüşümü de daha fazla olur. Ayrıca içeriğinde aşırı yağ bulunan ağır besinler tüketildiğinde mide rahatsızlıkları görülüyor.





SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAYIN





Sahurda hafif, bol lifli, yağ oranı düşük, protein içeriği yüksek, kan şekerini hızlı yükseltmeyen kompleks karbonhidratlardan oluşan bir öğün hazırlanmalı. Sahur öğünü kesinlikle atlanmamalı. Tam tahıllı ürünler (tam buğday ekmeği, kepekli ekmek vb.), süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran), yumurta, ceviz, kavrulmamış badem-fındık, kuru meyveler, şekersiz hoşaf veya komposto, taze sebze ve meyve tüketilmeli."





ÖRNEK SAHUR MENÜLERİ





- 1 yumurta, 1 dilim peynir, 1 porsiyon meyve, 2 dilim ekmek





- 1 su bardağı haşlanmış makarna, peynir veya yoğurt





- 1 adet tost, 1 bardak süt, 1 porsiyon meyve





- 1 dilim az yağlı börek, 1 kase yoğurt, şekersiz komposto





- 1 kase çorba, 1 tabak sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1 dilim ekmek