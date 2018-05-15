Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Oruçta susatmayan yiyecekler

2018 Ramazan geldi. İslam alemi büyük bir coşkuyla 11 ayın sultanını karşılıyor. 30 gün boyunca oruç tutmak isteyen vatandaşlar, kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim'in indirildiği bu hayırlı ayda herhangi bir kazaya neden olmamak için araştırma yapıp "Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?" ve "Oruçta susatmayan yiyecekler nelerdir?" diye sorarak yanıt almaya çalışıyorlar.





NELER YEMELİ?





Gece yenilen ağır yemeklerin gece metabolizma hızı düştüğü için yağa dönüşme riski yüksektir. Bu nedenle sahurda uyanılıp niyetlenilmesi daha doğrudur. Sahurda protein içerdiği için süt, yoğurt, peynir gibi gıdalar tercih edilebilir, kan şekerinin düşmesini önlediği için yanına mutlaka ekmek eklemelidir veya tahıl çorbaları da olabilir.





Sahurda özellikle yenmesi gereken besinler





1-Ekmek ve tahıllar





2-Süt veya yoğurt





3-Peynir, yumurta veya kıyma





4-Meyve





5-Sebze veya salatalık domates





6-Yağlı tohum





7-Bol su





Sahur tavsiyeleri





1) Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar





2) Gün içinde susuz kalmamak için yeterli şekilde sıvı tüketmeye dikkat edilmeli. başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosu tercih edilebilir.





3) Sahurda ağır tuzlu yemek tercih edileceği zaman gün içerisindeki su ihtiyaç hızını arttırır. Su ihtiyacını önlemek için tuzsuz yemeye dikkat edilmeli.





4) Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikayetlerinizi tetikleyebilir.





5) Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytin yağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı bağırsaklarınız için iyi gelir.





UZAK DURULMASI GEREKEN YİYECEKLER





Sahurda aşırı tuzlu yiyecekler, kızartmalar, ağır tatlılardan uzak durulması mide için daha iyi. Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmanın son derece zararlı olduğu unutulmamalı.