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Saido Berahino nişanlısıyla paylaştığı yatakta eskort kadınla birlikte oldu!

Stoke City'nin yıldız futbolcusu Saido Berahino'nun, nişanlısıyla birlikte yaşadığı evde eskort bir kadınla beraber olması Ada basınında gündeme oturdu.

Saido Berahino nişanlısıyla paylaştığı yatakta eskort kadınla birlikte oldu!
İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’nin ‘yaramaz’ çocuğu Saido Berahino’nun aşk kaçamağı kötü bitti. Nişanlısıyla birlikte yaşadığı eve eskort götüren Berahino yakayı ele verdi.

Haftalar önce 26 yaşındaki Stephania Christoforou ile nişanlanan Berahino, evine götürdüğü eskort tarafından ifşa edildi. Adını vermek istemeyen eskort, The Sun’a yaptığı açıklama ile Berahino ile geçirdiği geceyi anlattı.


 

BİR GECE İÇİN 5 BİN STERLİN


Berahino’dan bir gece için 5 bin sterlin aldığını söyleyen eskort, yıldız futbolcunun nişanlısının yatak odasındaki fotoğraf masaya yüzünü kapatacak şekilde indirdiğini dile getirirken “Çok deliceydi” ifadelerini kullandı.

Berahino’nun kendisiyle Snapchat’ten iletişime geçtiğini söyleyen eskort, “Beni ekledi ve ‘Seni ne zaman göreceğim?’ diye mesaj attı. Onunla Birmingham’da görmeyi kabul ettim. Otele gideceğimizi düşünüyordum. Bana bir posta kodu verdi ve taksiyle gittiğimde otel olmadığını anladım” dedi.


 

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI


Yıldız futbolcunun kendisini eve çağırmasının tuhaf olduğunu dile getiren eskort, “Bir arkadaşıma mesaj attım ve onun sevgilisi olup olmadığını sordum. Arkadaşım da bana nişanlı olduğunu söyledi. Evden çıktıktan sonra arabasına bindik ve biftek yemeye gittik” şeklinde konuştu.

Berahino’nun fazla içki içtiğini söyleyen eskort, “Dışarıda çok mutlu görünüyordu. Ama çok fazla alkol alıyordu. Bir ara alkollü şekilde araba kullandığı için aldığı cezayı anlattı. Ertesi sabah idmana gidecekti ve beni tren istasyonuna bıraktı” dedi.

Sözcü


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