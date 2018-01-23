Şair Enver Ercan son yolculuğuna kitabıyla uğurlandı

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ŞAİRİNİ KAYBETTİ'

Senim Tanay

için ilk tören, Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende konuşan sanatçılar, Enver Ercan'ın şiirlerinden dizeler okudu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı törende Enver Ercan'ın sanatçı kişiliği de anlatıldı.Şair Enver Ercan için ikinci tören ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TYS Başkanı Mustafa Köz, Yazar Tuna Kiremitçi, Seray Şahiner, Sanatçı Orhan Alkaya, Mehtap Meral, Şair Suna Aras ve Gazeteci Cem Erciyes'in de aralarında olduğu bir topluluk katıldı. Törende taziyeleri Enver Ercan'ın kızı kabul etti.Tören sırasında Ercan'ın tabutunun üstüne şairinadlı kitabı konuldu.Törenin ardından gazetecilerle konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş,dedi.