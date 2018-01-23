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Şair Enver Ercan son yolculuğuna kitabıyla uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yasakmeyve Komşu Yayınları İmtiyaz Sahibi Enver Ercan son yolculuğuna uğurlandı. Şair Enver Ercan için düzenlenen törene çok sayıda yazar ve sanatçı katıldı

23 Ocak 2018, Salı 15:41
Şair Enver Ercan son yolculuğuna kitabıyla uğurlandı
Enver Ercan için ilk tören, Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende konuşan sanatçılar, Enver Ercan'ın şiirlerinden dizeler okudu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı törende Enver Ercan'ın sanatçı kişiliği de anlatıldı.
 
Şair Enver Ercan için ikinci tören ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TYS Başkanı Mustafa Köz, Yazar Tuna Kiremitçi, Seray Şahiner, Sanatçı Orhan Alkaya, Mehtap Meral, Şair Suna Aras ve Gazeteci Cem Erciyes'in de aralarında olduğu bir topluluk katıldı. Törende taziyeleri Enver Ercan'ın kızı kabul etti.
 
Tören sırasında Ercan'ın tabutunun üstüne şairin "Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman" adlı kitabı konuldu.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ŞAİRİNİ KAYBETTİ'

Törenin ardından gazetecilerle konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bir şaire yakışır gibi yaşadı Enver Ercan. Onlarca genci edebiyat dünyasına kazandırdı. Kısa yazmayı ve kısa konuşmayı severdi. Bugün yapılan törenlerde de buna dikkat edildi. Türkiye önemli bir şairini kaybetti" dedi.
 


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