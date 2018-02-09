Şakalara gülüp bulaşık yıkayabilen seks robotu geliştirdiler



SEKS ROBOTU BULAŞIK YIKAYABİLİYOR

Can Hakman

Çinli seks robotu şirketi, gelecekte ürünlerine daha fazla işlev ekleyerek akıllı bir kahya, eğitim robotu, yaşlılara eşlik eden bir robot ya da bir şirket resepsiyonisti veya pazarlama temsilcisi gibi tasarımları da içeren ve insanlara hizmet edebilecek bir insansı robot yaratmayı planlıyor. Şirket, her yıl fiyatı 4,000 ila 20,000 yuan (yaklaşık 650-320 dolar) arasında değişen, yaklaşık 5,000 adet özelleştirilmiş ilişki robotu üretiyor.Hem yurt içine hem de yurtdışına satış yapan şirketin müşterileri çoğunlukla 20 ila 60 yaşları arasındaki erkeklerden oluşuyor.’daki’nden siber güvenlik uzmanı Nick Patterson, ilişki robotlarının hackerlar tarafından ele geçirilip sahibini öldürmesi için programlanabileceğini belirtti.İnsanların yapay zekalı insan benzeri robotlarla ilişki kurabildiği hatta aşk yaşayabildiği günümüzde, Patterson, itaatkârlıklarıyla çekici gelen bu robotların aslında göründüğü kadar masum olmayabileceği uyarısında bulundu.The Daily Star’a konuşan Patterson “Hackerlar robot veya robot benzeri cihazınızı hackleyebilir ve bağlantıları, kolları, bacakları veya bıçak gibi ek aletlerinin kontrolünü ele geçirebilirler.Bir hackerın bu robotlardan birinin kontrolünü ele geçirmesi isteyebileceğiniz en son şey olur. Zira hacklendiklerinde fırsatçı bir senaryoya yönelik fiziki eylemler gerçekleştirmesi veya zarar vermesi için kullanılabilirler” ifadelerini kullandı.Patterson, ilişki robotlarının bir arayüze bağlı olmadıkları sürece çok tehlikeli olmayacaklarına da dikkat çekti.