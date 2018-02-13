Şakalaşırken kız arkadaşını tabancayla alnının ortasından vurdu

HEMEN 112'Yİ ARADI

Yusuf Cevahir

Pamukkale’nin Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta kız arkadaşı K.Y.C. ile kalan M.B., yanındaki kurusıkı tabancayla oynamaya başladı.M.B. 'şaka yaptığı' sırada elindeki kurusıkı tabanca birden ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun k.y.c'NİN alnına isabet etti ve genç kadını yere yıktı.Bunun üzerine M.B., hemen 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından K.Y.C’yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri ise, parmak izi çalışması ve inceleme yaptı. Polis ekipleri, şoka giren M.B.’yi gözaltına aldı.