Şakalaşırken kız arkadaşını tabancayla alnının ortasından vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir genç, kurusıkı tabancayla şakalaştığı kız arkadaşını alnından vurdu. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı

13 Şubat 2018, Salı 09:35
Şakalaşırken kız arkadaşını tabancayla alnının ortasından vurdu
Pamukkale’nin Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta kız arkadaşı K.Y.C. ile kalan M.B., yanındaki kurusıkı tabancayla oynamaya başladı.

M.B. 'şaka yaptığı' sırada elindeki kurusıkı tabanca birden ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun k.y.c'NİN alnına isabet etti ve genç kadını yere yıktı.
 

HEMEN 112'Yİ ARADI


Bunun üzerine M.B., hemen 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından K.Y.C’yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise, parmak izi çalışması ve inceleme yaptı. Polis ekipleri, şoka giren M.B.’yi gözaltına aldı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cinayetten aranıyordu, 6 yıl sonra yakalandı

Cinayetten aranıyordu, 6 yıl sonra yakalandı
Telefon dolandırıcıları profesöre evini sattırdılar!

Telefon dolandırıcıları profesöre evini sattırdılar!
Sakarya'daki stajda taciz rezaletine 7 gözaltı!

Sakarya'daki stajda taciz rezaletine 7 gözaltı!
Viyana'da gizemli cinayet

Viyana'da gizemli cinayet
Tedavi olmaya gitti, aldatıldığını anladı

Tedavi olmaya gitti, aldatıldığını anladı
Otobüs şoföründen şehit annesine büyük terbiyesizlik

Otobüs şoföründen şehit annesine büyük terbiyesizlik
Eskişehir'de cinayet: 2 ölü

Eskişehir'de cinayet: 2 ölü
Ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu
Siirt’te işçileri taşıyan araç devrildi: 6 yaralı

Siirt’te işçileri taşıyan araç devrildi: 6 yaralı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
2 yıl önce ayrıldığı eşini öldürdü

2 yıl önce ayrıldığı eşini öldürdü