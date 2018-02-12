Sakallı Obama sosyal medyayı salladı

POSTA.COM.TR
56 yaşındaki eski Amerika Başkanı Barack Obama
'nın sakallı
ve bıyıklı
bir fotoğrafı sosyal medyada fırtına gibi esiyor.
Eğlence dünyasından bazı ünlü isimlere Photoshop
ile sakal ekleyip internette yayımlayan The Shade Room
isimli sitenin muzipliğinden Obama da nasibini aldı.
Fotoğrafın orijinali (solda) Obama'nın geçen yıl katıldığı bir konferansta çekilmişti (Getty Images)
Hep traşlı görmeye alıştığımız eski Başkan'ın bir fotoğrafına Photoshop ile sakal
ve bıyık
ekleyen sitenin yarattığı yeni Obama imajı sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.
'SAKAL BIRAKMASI İÇİN İMZA TOPLAYALIM'
Kullanıcıların çoğu, Twitter
yorumlarında, Obama'nın bu halini çok beğendiklerini belirtirken, "Obama sakal bıraksın
" diye imza kampanyası başlatabileceklerini söyleyenler bile oldu.
Yusuf Cevahir