Sakallı Obama sosyal medyayı salladı

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'SAKAL BIRAKMASI İÇİN İMZA TOPLAYALIM'

Yusuf Cevahir

56 yaşındaki eski'nınvebir fotoğrafı sosyal medyada fırtına gibi esiyor.Eğlence dünyasından bazı ünlü isimlereile sakal ekleyip internette yayımlayanisimli sitenin muzipliğinden Obama da nasibini aldı.Fotoğrafın orijinali (solda) Obama'nın geçen yıl katıldığı bir konferansta çekilmişti (Getty Images)Hep traşlı görmeye alıştığımız eski Başkan'ın bir fotoğrafına Photoshop ileveekleyen sitenin yarattığı yeni Obama imajı sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.Kullanıcıların çoğu,yorumlarında, Obama'nın bu halini çok beğendiklerini belirtirken, "" diye imza kampanyası başlatabileceklerini söyleyenler bile oldu.