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Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 70’in üzerinde sağlık personeli öğle yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördü

Sakarya’da 70’in üzerinde hastane personeli yemekten zehirlendi
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde öğle yemeği yiyen hastanenin çeşitli birimlerinde çalışan 70’in üzerinde personel, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise gitti.

9 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI


Burada tahlilleri yapılan hastane personelinden 9’u tedavi altına alınırken, diğer kişiler ise tahlilleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

İNCELENMEK ÜZERE YEMEK NUMUNELERİ ALINDI


Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere yemekten numuneler aldı.

Sağlık personelinin neden zehirlendiği uzmanlar tarafından yapılacak incelemeden sonra tespit edilecek.
 


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