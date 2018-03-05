Sakarya'da aşırı palet yüklü kamyon trafikte tehlike oluşturdu

Sakarya’da oldukça yüksek seviyede palet yüklenen kamyonun tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
 

Sakarya'da aşırı palet yüklü kamyon trafikte tehlike oluşturdu
Adapazarı-Karasu duble yolu Poyrazlar mevkiinde trafikte seyir halinde olan bir kamyonun kasasına aşırı yüklenen paletler adeta kazaya davetiye çıkarttı.

Duble yolda seyir halinde olan ve kasasında birçok paletin yüklü olduğu kamyon, diğer sürücüler içinde tehlike oluşturdu. Kamyonun kasasında bulunan yüklerin her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına yol açarken, duble yoldaki tehlikeli yolculuk anı ise aynı istikamete giden başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde; kamyonun kasasına aşırı yüklenmiş paletler ile duble yolda yaptığı tehlikeli yolculuğu görülüyor.


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