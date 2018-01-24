Sakarya'da boş sandığı silahı ateşleyen kişi öldü

Sakarya'da 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrulttuğu tüfeğin tetiğine bastı. Tüfeğin ateş almasıyla yüzünden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sakarya'da boş sandığı silahı ateşleyen kişi öldü
Olay Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mete Serhat Aslantürk'e, eşi, annesi, kardeşinin evde olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini alarak, ailesine şaka yapmaya çalıştı. Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, ‘Doludur bırak şaka yapmayı’ uyarılarına rağmen, “Bakın dolu değil” diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı.


MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI


Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi hemen 112 Acil’den yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mete Serhat Aslantürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mete Serhat Aslantürk´ün 3 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu ve annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını İstanbul’dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA


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