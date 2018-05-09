15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Sakarya'da cenazede Abdullah Gül'e tepki

Sakarya'da, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir kişi, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diyerek rabia işareti yaparak tepki gösterdi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:35
Sakarya'da cenazede Abdullah Gül'e tepki
8 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası bitkisel hayata giren ve önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın cenazesi Ankara'da düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze öğle vaktinde Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii'ne getirildi. Bakan Ayhan'ın oğlu Öner Abdullah Ayhan, torunları ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Türkiye Ziraat odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Eşiyle dostuyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla birlikte yaşadı hayatı boyunca" dedi.




ABDULLAH GÜL'E TEPKİ


Cenaze namazının ardından tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada kalabalığa yaklaşan ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi Abdullah Gül'e, "Vatana hainlik yapanlarla iş birliği yapıyorsun. Reisime hainlik yaptın" diye bağırarak tepki gösterdi ve rabia işareti yaptı.







Gözaltına alınan kişi polis otosuna götürülürken, "Reisime ihanet ettiği için bağırdım" dedi.
Cevat Ayhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Akyazı Çıldırlar Mahallesi'ndeki köy mezarlığına götürüldü.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Anneler Günü ne zaman? Hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? Hangi gün kutlanacak?
CHP'li Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti sonrası Erdoğan'la görüşme açıklaması

CHP'li Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti sonrası Erdoğan'la görüşme açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Mahkeme karar verdi: İBB, Koçarslan'a 799 milyon 920 bin lira ödeyecek

Mahkeme karar verdi: İBB, Koçarslan'a 799 milyon 920 bin lira ödeyecek
Son dakika! Doğu Perinçek de 100 bin barajını geçti

Son dakika! Doğu Perinçek de 100 bin barajını geçti
Hükümet Sözücüsü Bozdağ'dan 'Tamam-Devam' yanıtı

Hükümet Sözücüsü Bozdağ'dan 'Tamam-Devam' yanıtı
Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti

Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti
İnternet erişimli ve klimalı otobüs duraklarına yoğun ilgi

İnternet erişimli ve klimalı otobüs duraklarına yoğun ilgi
Van'da kaçak ilaç operasyonu: 15 bin gümrük kaçağı ele geçirildi

Van'da kaçak ilaç operasyonu: 15 bin gümrük kaçağı ele geçirildi
Son dakika: Şırnak'ta dereyi geçerken akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika: Şırnak'ta dereyi geçerken akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika...Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Son Dakika...Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar