Sakarya'da İbranice yazılı 3 adet kitap ele geçirildi

Can Hakman

Edinilen bilgilere göre,ilçesi otoban gişelerinde şüpheli bir sürücü, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.D. ve A.İ.D. isimli şahısların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri detaylı arama yapmak için araç ve şahısları'na getirdi. Araçta yapılan aramada 2 adet 15 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan kurşun levhalı kitap, bir adet 22 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan deri kitap ele geçirildi.Ele geçirilen eserler'ne teslim edilirken, iki şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.İHA