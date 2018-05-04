Sakarya'da İbranice yazılı 3 adet kitap ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçta yaptıkları aramada İbranice yazılı 3 adet kitap ele geçirdi

Sakarya'da İbranice yazılı 3 adet kitap ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi otoban gişelerinde şüpheli bir sürücü, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.D. ve A.İ.D. isimli şahısların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri detaylı arama yapmak için araç ve şahısları Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Araçta yapılan aramada 2 adet 15 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan kurşun levhalı kitap, bir adet 22 sayfadan oluşan üzerinde İbranice yazı ve semboller bulunan deri kitap ele geçirildi. 



Ele geçirilen eserler Sakarya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, iki şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

İHA


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