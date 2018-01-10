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Sakarya'da kafe işletmecisi tuvalete kamera yerleştirdi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kafeye gelen müşterilerinin tuvalete yerleştirdiği kamera ile videosunu çeken işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da kafe işletmecisi tuvalete kamera yerleştirdi
Edinilen bilgilere göre, olay Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafe işletmecisi tuvalete cep telefonunu video çeker vaziyette yerleştirip müşterilerinin görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Kafeye müşteri olarak gelenlerin görüntüsünü çeken işletmeci İ.Ö., bir müşterinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri video kayıtları sonrasında işletme sahibi İ.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kafe işletmecisi tutuklanarak cezaevine konuldu.


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