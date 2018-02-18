Sakarya'da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kayınbirader av tüfeğiyle dehşet saçtı. Pompalı tüfekle 2 akrabasını vurarak öldüren kayınbirader, aynı tüfekle intihar etti

Sakarya'da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarında Kargalı Hanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalar arasında anlaşmazlık sonucu bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mithat Memiş, enişteleri Ömer Memiş ve Ahmet M. ile kız kardeşi Fikriye Memiş'e av tüfeği ile ateş etti. Ömer Memiş ve Fikriye Memiş, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Ahmet M., olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mithat Memiş, aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Öte yandan yaşanan olay sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adana'daki 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında aileyi çileden çıkaran haber

Adana'daki 4 yaşındaki küçük kıza tecavüz olayında aileyi çileden çıkaran haber
Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü
İstanbul'da sabaha karşı çorbacıda çatışma: 3 yaralı

İstanbul'da sabaha karşı çorbacıda çatışma: 3 yaralı
Kız kardeşini ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşini ve eniştesini öldürüp intihar etti
İZBAN’da Artı Para kavgası

İZBAN’da Artı Para kavgası
Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı 

Yaşlı adam tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı 
Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde

Adana'da düğündeki çocuğa tecavüz eden sapık hücre hapsinde
Muğla'da genç mimar kamyon terörüne kurban gitti

Muğla'da genç mimar kamyon terörüne kurban gitti
Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı

Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı
Konya'da TIR'ların feci kazası

Konya'da TIR'ların feci kazası