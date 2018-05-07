Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Büşra Kamış

Olay, gece saat 01.00 sıralarında D-100 karayolu, Ankara istikameti Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine ilerleyen 54 NG 440 plakalı otomobil, Artvin sanayi girişindeki ışıklı kavşağa geldiğinde, modern sanayiden D-100'e çıkan Kadir A. idaresindeki 54 EY 759 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kamyonet sürücüsü Kadir A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.