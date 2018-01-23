Sakarya'da Özcan Demir isimli genç öldürdüğü tilki ve doğanla poz verdi!

Sakarya'da, ezip parçalayarak öldürdüğü tilki ve silahla vurduğu doğanla fotoğraf çekilip ’Ben öldürmem ezer geçerim’ notuyla paylaşan Özcan Demir, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sakarya'da Özcan Demir isimli genç öldürdüğü tilki ve doğanla poz verdi!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşaan Özcan Demir, iddiaya göre, ilçede ormanlık alanda bir tilkinin üzerinden ciple geçti, nişan aldığı doğanı silahla öldürdü. Hayvanları katleden Özcan Demir doğan ve tilkinin paramparça olmuş haliyle fotoğraf çekip, bunu ’Sabah kuşu buna diyorlar galiba’ ve ’Ben öldürmem ezer geçerim’ notuyla paylaştı. Bu paylaşımı gören Sakaryalı ve Türkiye genelinden hayvansever yüzlerce kişi büyük tepki gösterdi.



Fotoğrafların altına yorumlar yazanlar Özcan Demir hakkında BİMER ve çeşitli kurumlara şikayette bulundu. Paylaşımı yapan genç ise parçalanan tilkinin fotoğrafını kısa bir süre sonra hesabından sildi.


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