Sakarya’da sahte içki operasyonu

SAHTE İÇKİ VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Mine Bozkurt

Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışı ile tüketilmesinin önlenmesine yönelik il merkezinde 53, ilçelerde 56 olmak üzere 109 adrese operasyon düzenlendi.Vergi Denetim ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyonda, çeşitli markalarda sahte ve kaçak olduğu tespit edilen 762 şişe içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 3,25 gram esrar ele geçirildi.Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi hakkında da işlem yapıldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.