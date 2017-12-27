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Sakarya’da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesinde sahte-kaçak içki satışının ve tüketiminin önlenmesine yönelik 109 adrese düzenlenen operasyonda, 762 şişe kaçak içki, bir ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya’da sahte içki operasyonu
Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışı ile tüketilmesinin önlenmesine yönelik il merkezinde 53, ilçelerde 56 olmak üzere 109 adrese operasyon düzenlendi.

SAHTE İÇKİ VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ


Vergi Denetim ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyonda, çeşitli markalarda sahte ve kaçak olduğu tespit edilen 762 şişe içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 3,25 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi hakkında da işlem yapıldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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