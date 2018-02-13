Sakarya'daki stajda taciz rezaletine 7 gözaltı!

Sakarya'da vagon fabrikasında staj yapan lise öğrencisi, kendisini doktor olarak tanıtan kişinin tacizine uğramıştı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya'daki stajda taciz rezaletine 7 gözaltı!
Sakarya'da lie öğrencisi 17 yaşındaki K.Y.'nin staj için gittiği vagon fabrikasında uğradığı tacizle ilgili soruşturma başlatıldı. 18 Ocak'ta yaşanan olayuın ardından, TÜVASAŞ fabrikası yönetiminin tacizi okula ya da adli birimlere bildirmediği ortaya çıkmıştı.


SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU


Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre; Skandaldan haberdar olan okul yönetiminin bilgilendirdiği Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve genç kızın ailesi dün savcılığıa suç duyurusunda bulundu. 


7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli psikologlar gözetiminde ifade veren K.Y., staj yaptığı fabrikada doktora gittiğinde H.Y.'nin kendisini muayene etme bahanesiyle tacizde bulunduğunu anlattı. Genç kızın ifadesi üzerine 2 çocuk babası H.Y ile olayı bildikleri halde emniyete bildirmedikleri öne sürülen fabrika yetkililerinin aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.


PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, mağdur öğrenciye psikoljikj destek verileceğini ve davaya müdahil olacaklarını açıkladı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Viyana'da gizemli cinayet

Viyana'da gizemli cinayet
Tedavi olmaya gitti, aldatıldığını anladı

Tedavi olmaya gitti, aldatıldığını anladı
Otobüs şoföründen şehit annesine büyük terbiyesizlik

Otobüs şoföründen şehit annesine büyük terbiyesizlik
Eskişehir'de cinayet: 2 ölü

Eskişehir'de cinayet: 2 ölü
Ölümden saniyelerle kurtuldu

Ölümden saniyelerle kurtuldu
Siirt’te işçileri taşıyan araç devrildi: 6 yaralı

Siirt’te işçileri taşıyan araç devrildi: 6 yaralı
Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
2 yıl önce ayrıldığı eşini öldürdü

2 yıl önce ayrıldığı eşini öldürdü
Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı

Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı
Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı

Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı
Motosikletle şov yapmak isterken 2 kişiyi öldürüyordu!

Motosikletle şov yapmak isterken 2 kişiyi öldürüyordu!