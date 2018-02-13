Sakarya'daki stajda taciz rezaletine 7 gözaltı!



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Adem Özdoğan

Sakarya'da lie öğrencisi 17 yaşındaki K.Y.'nin staj için gittiği vagon fabrikasında uğradığı tacizle ilgili soruşturma başlatıldı. 18 Ocak'ta yaşanan olayuın ardından, TÜVASAŞ fabrikası yönetiminin tacizi okula ya da adli birimlere bildirmediği ortaya çıkmıştı.Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre; Skandaldan haberdar olan okul yönetiminin bilgilendirdiği Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve genç kızın ailesi dün savcılığıa suç duyurusunda bulundu.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli psikologlar gözetiminde ifade veren K.Y., staj yaptığı fabrikada doktora gittiğinde H.Y.'nin kendisini muayene etme bahanesiyle tacizde bulunduğunu anlattı. Genç kızın ifadesi üzerine 2 çocuk babası H.Y ile olayı bildikleri halde emniyete bildirmedikleri öne sürülen fabrika yetkililerinin aralarında bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, mağdur öğrenciye psikoljikj destek verileceğini ve davaya müdahil olacaklarını açıkladı.