Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerden taşınma tepkisi



'KARARIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ'

Senim Tanay

Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsünde bulunan turizm, teknoloji ve spor bilimleri fakültelerinin, Arifiye ve Ferizli ilçelerinde kurulacak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne taşınması kararlaştırıldı. Bu fakültelerde okuyan 28 bin öğrencinin yeni üniversiteye geçirilmesinin planlanmasına tepki gösterildi. Esentepe kampüsünde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak, kararın iptal edilmesini istedi.Grup adına açıklama yapan Teknoloji Fakültesi öğrencisi Onur Çakmaklı, fakültenin konumundan ve güzelliklerinden memnun olduklarını belirterek,dedi.Öğrencilerin mağdur edildiğini savunan Onur Çakmaklı, "Teknoloji fakültesinin yeni bir yerde kurulması en az 50 bin metrekare inşaat alanı gerek demektir. Bu da günümüz şartlarında yaklaşık 100 milyon liralık kaynak anlamına gelmektedir. Kampüs hayatını seviyoruz, teknolojinin ve bilimin ilerlemesi için tüm fakültelerin bir arada olması gerektiğini düşünüyoruz.Kendi başımıza tek bir binada gelişemeyeceğimizin kanaatindeyiz. Bizler öğrenciler olarak kesinlikle bu kararın değişmesini istiyoruz. Üniversite ortamının kesinlikle iç içe olmasının kanaatindeyiz. Ufak bir ilçede bir başımıza bu eğitimi sürdüremeyeceğimizi bilmek bizi derinden üzmektedir" diye konuştu.