Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kumarla ilgili ihbarların artması sonrasında jandarma ekipleri çalışma başlattı. İhbarları değerlendiren jandarma ekipleri, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesinde ve Küçükkarasu Mahallesi'nde bir iş yerlerine operasyon düzenledi. Baskında iş yerlerinde bulunan ve tombala oynadığı tespit edilen bulunan 55 şahsa adli ve idari işlem uygulandı. İş yeri sahiplerine ise ‘Kumar için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.