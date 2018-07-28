Sakarya’da kuvvetli yağışa anında müdahale

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış Sakarya'daki Pamukova ve Geyve'de etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saatte metrekareye 56 kilogram gibi ciddi bir yağışın düştüğü bölgelere SASKİ ekipleri anında müdahale etti.

Konu ile ilgili olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada ALO 185 aracılığıyla yapılan ihbarlara hızlıca müdahale edildiği, sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtildi.