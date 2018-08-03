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Sakarya'da yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

Sakarya'da vatandaşlar yol kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış haldeki çuvalın içinde, havasızlıktan ölmek üzere olan 4 yavru köpek buldu

03 Ağustos 2018, Cuma 18:50
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Pamukova ilçesine bağlı Elperek Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Derya Dinçer Caddesi'nde dün akşam saatlerinde köpek sesi duyan vatandaşlar, ağzı bağlanarak yol kenarına bırakılmış çuvalın yanına gitti.

Vatandaşlar çuvalı açtıklarında 4 yavru köpekle karşılaştı.

MAHALLELİ YİYECEK VE SU VERDİ

Mahalle sakinleri, havasızlıktan ölmek üzereyken bulunan yavru köpekleri, su ve yiyecek verdikten sonra korunaklı bir yere götürdü.

Mahalle sakinleri, köpeklere sahip çıkılmasını, onları acımasızca çuvala koyup ölüme terk edenlerin bulunmasını istedi.


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