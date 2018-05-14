Sakarya'da bu sabah iki katlı bir binanın yapımında çalışan işçiler, binanın dışına kurulan asansöre yük koyarak çatıya çıkmak için üzerine bindi. Yük asansörü çalıştırıldıktan sonra çatıya yaklaştığı sırada koparak zemine çakıldı. İşçiler gürültü üzerine olay yerine koştuğunda arkadaşlarını yerde yatarken görünce durumu 112 Acil’e bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan işçilerden Muhammet Sargın ve Oktay Kılık ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hafif sıyrıklarla kurtulan bir işçi ise hastaneye götürülmedi. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA)



