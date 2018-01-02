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Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor

Fernando’nun sakatlığıyla birlikte affedilen Nigel de Jong’a forma şansı doğdu. Fatih Terim, tatilde ekstra çalışmalar yapmasını istediği Hollandalı yıldıza, Antalya kampı için “Hazır ol’ mesajı verdi.

Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği üstün performansla takım savunmasının kilit ismi olarak dikkat çeken Fernando’nun şok sakatlığı teknik direktör Fatih Terim’i en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fernando’nun sakatlığının uzayabileceği endişesini taşıyan Fatih Terim, transferde sol bek ve forvete öncelik verildiği için, takım içinde ön liberoya alternatif düşünüyor. Kadrosundaki isimleri gözden geçiren Terim, sezon başında kadro dışı bırakılan Nigel de Jong ile fazla süre alamayan Ryan Donk’un kamp performanslarını görmek istiyor. 
 

AYSAL DÖNEMİNDE ALINMASINI İSTEMİŞTİ 


Terim’in, özellikle Hollandalı De Jong üzerinde durduğu, tatile gitmeden önce de ekstra çalışmalar yaparak Antalya kampına kadar form düzeyini artırmasını istediği öğrenildi.

Kariyerinde şimdiye kadar birçok önemli maça çıkmış olan De Jong’u Kayseri’de sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, kampta 33 yaşındaki ön liberoyu Fernando’nun yerine deneyecek. Terim, Galatasaray’daki 3. döneminde De Jong’un alınmasını istemiş, ancak Hollandalı tercihini Amerika’dan yana kullanınca bu transfer gerçekleşmemişti.

Habertürk
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