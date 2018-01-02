Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor

Galatasaray
'da bu sezon gösterdiği üstün performansla takım savunmasının kilit ismi olarak dikkat çeken Fernando
’nun şok sakatlığı teknik direktör Fatih Terim
’i en çok düşündüren konuların başında geliyor.
Fernando’nun
sakatlığının uzayabileceği endişesini taşıyan Fatih Terim
, transferde sol bek ve forvete öncelik verildiği için, takım içinde ön liberoya alternatif düşünüyor. Kadrosundaki isimleri gözden geçiren Terim
, sezon başında kadro dışı bırakılan Nigel de Jong
ile fazla süre alamayan Ryan Donk
’un kamp performanslarını görmek istiyor.
AYSAL DÖNEMİNDE ALINMASINI İSTEMİŞTİ
Terim’in, özellikle Hollandalı De Jong
üzerinde durduğu, tatile gitmeden önce de ekstra çalışmalar yaparak Antalya
kampına kadar form düzeyini artırmasını istediği öğrenildi.
Kariyerinde şimdiye kadar birçok önemli maça çıkmış olan De Jong’u Kayseri’de
sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, kampta 33 yaşındaki ön liberoyu Fernando’nun
yerine deneyecek. Terim, Galatasaray
’daki 3. döneminde De Jong’un
alınmasını istemiş, ancak Hollandalı
tercihini Amerika’dan
yana kullanınca bu transfer gerçekleşmemişti.
Habertürk
Erdinç Şahin