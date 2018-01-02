Sakatlanan Fernando'nun yerine De jong geliyor

AYSAL DÖNEMİNDE ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Erdinç Şahin

'da bu sezon gösterdiği üstün performansla takım savunmasının kilit ismi olarak dikkat çeken’nun şok sakatlığı teknik direktör’i en çok düşündüren konuların başında geliyor.sakatlığının uzayabileceği endişesini taşıyan, transferde sol bek ve forvete öncelik verildiği için, takım içinde ön liberoya alternatif düşünüyor. Kadrosundaki isimleri gözden geçiren, sezon başında kadro dışı bırakılanile fazla süre alamayan’un kamp performanslarını görmek istiyor.Terim’in, özellikleüzerinde durduğu, tatile gitmeden önce de ekstra çalışmalar yaparakkampına kadar form düzeyini artırmasını istediği öğrenildi.Kariyerinde şimdiye kadar birçok önemli maça çıkmış olansahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca, kampta 33 yaşındaki ön liberoyuyerine deneyecek. Terim,’daki 3. dönemindealınmasını istemiş, ancaktercihiniyana kullanınca bu transfer gerçekleşmemişti.