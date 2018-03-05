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Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oynanan Kadınlar 1’inci Futbol Ligi müsabakasında sakatlanan Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, yardımcı antrenör Ercan Yaman tarafından taşınarak oyun alanından dışarı çıkartıldı

05 Mart 2018, Pazartesi 20:13
Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı
Kadınlar 1’inci Ligi’nde dün Beyçayırı Stadyumu’nda Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile karşılaştı. Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, maçın 76’ncı dakikasında rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlandı.

SIRTINA ALARAK SAHA DIŞINA ÇIKARDI

Maçın hakemi Hasancan Demir, Özbebek’in tedavisinin saha dışında yapılması istedi. Ereğli Belediyespor’un yardımcı antrenörü Ercan Yaman, ambulans ve sedye bulunmaması nedeniyle Özbebek’i sırtına alarak saha dışına çıkardı.

Maçı izleyenler, ambulans ve sağlık görevlisi bulunmamasına tepki gösterirken, Yaman’ın hareketi ise seyirciler tarafından alkışlandı. Saha kenarında tedavisi tamamlanan Özbebek, ardından oyuna dahil oldu. Karşılaşma, Ereğli Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)


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