Kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan ve Kırmızı-Beyazlıların kritik haftalarında takımı yalnız bırakan savunma oyuncusu, sosyal medya hesabı üzerinden Antalya'nın fotoğrafını paylaşırken, 'Bitti' anlamına gelen 'The end' iletisini ekledi. Deneylim futbolcunun, Beşiktaş'la görüştüğü ve ilerleyen dönemlerde imza atabileceği iddia ediliyor.

DEVRE ARASI KAMPA KATILMADI

2014-2015 sezonunun başında Tavşanlı Linyitspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Sakıb Aytaç, devre arasında da takımdan ayrılmak istemiş ve kampa dahil olmamıştı. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor'la görüşen 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'un izin vermemesi sebebiyle takımda kalmıştı. (Ajansspor)











