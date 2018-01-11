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Sakin şehirde 24 saatte 3 intihar

Aydın’ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar’da son yirmidört saatte üç intihar olayı yaşandı. İlçede ölmek için üzerine benzin döken şahıs yaralı olarak kurtarılırken, diğer iki kişi ise hayatını kaybetti

11 Ocak 2018, Perşembe 20:18
Sakin şehirde 24 saatte 3 intihar
2011 yılında Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir günde üç intihar girişimi yaşandı. Bir günde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
 

KENDİNİ ATEŞE VERDİ


İddiaya göre ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı.

Alkollü olduğu iddia edilen Hakan S. üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar hemen müdahalesi sonucu şahıs tedavi için hastaneye kaldırıldı.

HAYVAN DAMINDA HAYATINA SON VERDİ


İkinci intihar girişimi ise Yenipazar ilçesinin Koyunlar Mahallesinde yaşandı. Bircan U. (35) isimli kişi hayvan damında kendini asarak yaşamına son verdi.

NİKAH MEMURU CANINA KIYDI


Akşam saatlerinde ise Yenipazar Çarşı Mahallesinde ikamet eden Yenipazar belediyesi eski nikah memuru Mustafa P.(73) de evinin çatısında hayatına son verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Sakin şehir Yenipazar’da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe sakinlerini üzdü.

İHA
 


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