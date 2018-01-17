Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Saklanmış Duygular sergisi yarın Soul'n Art Galeri'de başlıyor!

Çağdaş Türk Sanatına yeniden aşık olacağınız bir sergi başlıyor. İlk kez Soul’n Art’da “Alphabetic II” isimli karma serginde gördüğümüz Semra Ertalay'ın " Saklanmış Duygular " sergisi iç benliğinizdeki duyguları ortaya çıkaracak! İşte Saklanmış Duygular sergisinin tarihi ve sanatçı Semra Ertalay hakkında tüm detaylar...

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:56
Saklanmış Duygular sergisi yarın Soul'n Art Galeri'de başlıyor!
Son zamanlarda yaşadığınız duyguları içinize bastırdığınız oldu mu? Ya da aldığınız müjdeli bir haberi tüm coşkusuyla yaşamak istediğiniz?

İşte Soul'n Art Galeri'de yarın başlayacak olan Saklanmış Duygular sergisi tam olarak bu yaşadığınız duyguları gün yüzüne çıkaracak, yüreğinizde yeniden derinden hissetmenizi sağlayacak.

Çağdaş Türk Sanatını en iyi şekilde resmeden sanatçı Semra Ertalay'ın Saklanmış Duygular sergisi, 18 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor.



Semra Ertalay'ın Saklanmış Duygular koleksiyonunda, hayatına iyi/kötü yön veren insanların özelliklerini ve ruhunda yarattığı kırılmaları desenleriyle şifrelemeye çalıştığını göreceksiniz. Anılarını, zihninde yarattığı görselleri soyut ve somut nesneleri kullanarak hislerini aktaran sanatçının eserleri Renan Kaleli ve Tuğba Hacısüleymanoğlu işbirliğinde Soul'n Art Galerisinde 6 Şubat'a  kadar sanatseverlerin karşısında olacak.

SEMRA ERTALAY KİMDİR?

Semra Ertalay 6 Mayıs 1983'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversite'si Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü 2009 yılında tamamladı . Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde Yüksek Lisansına başladı. Eğitiminin bir yılını burslu olarak Fransa'da Ecole Nationale Supérieure d'Art et De Design de Dijon Üniversite'sinde devam etti. Türkiye'ye döndüğünde tezini verip mezun oldu.

ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINI ESERLERİNDE KULLANDI

Saklanmış Duygular koleksiyonunda, hayatına iyi/kötü yön veren insanların özelliklerini ve ruhunda yarattığı kırılmaları desenleriyle şifrelemeye çalıştı. Anılarını, zihninde yarattığı görselleri soyut ve somut nesneleri kullanarak hislerini aktardı. Her yapıtında hayatında olan bir insanı ve karakterini yorumladı. Kişiler gerçek hayatta var oldukları için sanattaki 3.üncü boyutu kullanmayı uygun gördü. Bu nedenle şeffaf bir materyal olan pileksiyi seçti. Desenlerinin stilize olmasının sebebi her insanın farklı karakter özelliklerine sahip olması ve resimlere konu olan her varlığın/ruhun farklı girdaplarla sınanmasıdır.

İnsan zihni ve gözünün algılayabileceği şifreler sunduğu çalışmalarında, yarattığı desenleri birer kahraman olarak tanımladı. İç benliğinde hissettiklerini eserlerini kullanarak dışa vurmaya çalıştı.
 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Öğrencilerin Taksim'in göbeğinde çektiği kütüphane çilesi bitmiyor

Öğrencilerin Taksim'in göbeğinde çektiği kütüphane çilesi bitmiyor
Yaralı yunusu suni teneffüs de kurtaramadı

Yaralı yunusu suni teneffüs de kurtaramadı
2 bin yıllık mil taşı bulundu! Bilinmeyen bir kentin işareti olabilir

2 bin yıllık mil taşı bulundu! Bilinmeyen bir kentin işareti olabilir
Rus turistlerden 'Kültür Kayağı' projesine yoğun ilgi

Rus turistlerden 'Kültür Kayağı' projesine yoğun ilgi
Filmlerde gözden kaçan ve mantık hatasına neden olan sahneler

Filmlerde gözden kaçan ve mantık hatasına neden olan sahneler
'Öldü' söylentisine göbek atarak cevap verdi

'Öldü' söylentisine göbek atarak cevap verdi
7 Adımda: Başarılı bir ev dekorasyonu nasıl yapılır?

7 Adımda: Başarılı bir ev dekorasyonu nasıl yapılır?
Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!

Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!
Bir 'kurt adam' hikayesi ( Kurt adam hastalığı nedir?)

Bir 'kurt adam' hikayesi ( Kurt adam hastalığı nedir?)
Tanısı konulamayan hastalığı nedeniyle kemikleri eriyor

Tanısı konulamayan hastalığı nedeniyle kemikleri eriyor
Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek

Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek