Saklanmış Duygular sergisi yarın Soul'n Art Galeri'de başlıyor!

SEMRA ERTALAY KİMDİR?

ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINI ESERLERİNDE KULLANDI

Haber Merkezi

Son zamanlarda yaşadığınız duyguları içinize bastırdığınız oldu mu? Ya da aldığınız müjdeli bir haberi tüm coşkusuyla yaşamak istediğiniz?İşte Soul'n Art Galeri'de yarın başlayacak olan Saklanmış Duygular sergisi tam olarak bu yaşadığınız duyguları gün yüzüne çıkaracak, yüreğinizde yeniden derinden hissetmenizi sağlayacak.Çağdaş Türk Sanatını en iyi şekilde resmeden sanatçı Semra Ertalay'ın Saklanmış Duygular sergisi, 18 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor.Semra Ertalay'ın Saklanmış Duygular koleksiyonunda, hayatına iyi/kötü yön veren insanların özelliklerini ve ruhunda yarattığı kırılmaları desenleriyle şifrelemeye çalıştığını göreceksiniz. Anılarını, zihninde yarattığı görselleri soyut ve somut nesneleri kullanarak hislerini aktaran sanatçının eserleri Renan Kaleli ve Tuğba Hacısüleymanoğlu işbirliğinde Soul'n Art Galerisinde 6 Şubat'a kadar sanatseverlerin karşısında olacak.Semra Ertalay 6 Mayıs 1983'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversite'si Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümünü 2009 yılında tamamladı . Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde Geleneksel Türk Sanatları bölümünde Yüksek Lisansına başladı. Eğitiminin bir yılını burslu olarak Fransa'da Ecole Nationale Supérieure d'Art et De Design de Dijon Üniversite'sinde devam etti. Türkiye'ye döndüğünde tezini verip mezun oldu.Saklanmış Duygular koleksiyonunda, hayatına iyi/kötü yön veren insanların özelliklerini ve ruhunda yarattığı kırılmaları desenleriyle şifrelemeye çalıştı. Anılarını, zihninde yarattığı görselleri soyut ve somut nesneleri kullanarak hislerini aktardı. Her yapıtında hayatında olan bir insanı ve karakterini yorumladı. Kişiler gerçek hayatta var oldukları için sanattaki 3.üncü boyutu kullanmayı uygun gördü. Bu nedenle şeffaf bir materyal olan pileksiyi seçti. Desenlerinin stilize olmasının sebebi her insanın farklı karakter özelliklerine sahip olması ve resimlere konu olan her varlığın/ruhun farklı girdaplarla sınanmasıdır.İnsan zihni ve gözünün algılayabileceği şifreler sunduğu çalışmalarında, yarattığı desenleri birer kahraman olarak tanımladı. İç benliğinde hissettiklerini eserlerini kullanarak dışa vurmaya çalıştı.