Saklı Cennet Posof’a mayısta kar yağdı

Saklı Cennet olarak adlandırılan Posof’ta bahar yeşilliğine kar beyazlığı eklenince ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

YAĞMUR DUASINA ÇIKACAKLARDI KAR YAĞDI

Yağmur duasına çıkmaya hazırlanan vatandaşlar yağan kar karşısında büyük bir sürpriz yaşadı.

















İlçe merkezi ve çevresinde sağanak yağmur etkili olurken 2 bin 550 rakımlı Ulgar dağı ve eteklerinde de kar yağışı yaşandı.





Çiçek açan meyve ağaçları beyaz kar örtüsüyle ilginç görüntü oluşturdu.