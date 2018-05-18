Salda Gölü gençlik festivaline hazır (Çadırını Kur Özgürlüğü Yaşa)
Türkiye’nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü’nde düzenlenecek 'Salda Gençlik Festivali'nin programı belli oldu
Türkiye çapında ünlü sanatçı ve grupların yarı sıra yerel müzik gruplarının da sahneye çıkacağı
Salda Gençlik Festivali’ne, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi gelecek.
ÇADIRINI KUR, ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YAŞA
29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sloganı ise 'Çadırını Kur Özgürlüğü Yaşa' olarak belirlendi.
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29 Haziran günü Selda Bağcan, Can Bonomo, Pera, Sattas gibi isimlerin sahneye çıkacağı festivalde, 30 Haziran günü ise Hayko Cepkin, Manuş Baba, Sena Şener ve Adamlar grubu sahneyi paylaşacak. 1 Temmuz’da Teoman, Manga, Yeni Türkü, şarkılarıyla festivale renk katacak.
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)