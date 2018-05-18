Türkiye çapında ünlü sanatçı ve grupların yarı sıra yerel müzik gruplarının da sahneye çıkacağı

Salda Gençlik Festivali’ne, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi gelecek.

ÇADIRINI KUR, ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YAŞA

29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sloganı ise 'Çadırını Kur Özgürlüğü Yaşa' olarak belirlendi.

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29 Haziran günü Selda Bağcan, Can Bonomo, Pera, Sattas gibi isimlerin sahneye çıkacağı festivalde, 30 Haziran günü ise Hayko Cepkin, Manuş Baba, Sena Şener ve Adamlar grubu sahneyi paylaşacak. 1 Temmuz’da Teoman, Manga, Yeni Türkü, şarkılarıyla festivale renk katacak.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)



