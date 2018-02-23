Saldırgana müdahale etmediği ortaya çıkan şerif yardımcısı istifa etti

'HİÇ İÇERİ GİRMEDİ'

'KATİLİ ÖLDÜRMELİYDİ'

PETERSON GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMADAN ÖNCE İSTİFA ETTİ

POLİSİN MÜDAHALESİ İNCELENİYOR

NRA BAŞKANI DEMOKRAT PARTİ'Yİ VE MEDYAYI SUÇLADI

Nazlı Erdol

Saldırının yaşandığı'nınnin Şerifi, yaptıkları iç soruşturma sonucunda, Şerif Yardımcısı Peterson'ın 14 Şubat'taki saldırının başladığı sırada resmi üniformalı şekilde okulda görevli olduğunu açıkladı.'de bir devlet okulunda gerçekleşen en ölümcül 2. silahlı saldırı, okulun eski öğrencisi 19 yaşındakitarafından, AR-15 tipi yarı otomatik bir tüfekle gerçekleştirilmiş, saldırı sonrası tutuklanan Cruz'a 17 kez önceden planlanmış cinayet suçlaması yöneltilmişti.Şerif Yardımcısı Peterson'ın saldırı sırasındaki davranışlarının güvenlik kameralarınca tespit edildiğini belirten Şerif Israel "Benim gördüğüm Peterson'ın binanın batı kanadına gelip pozisyon aldığı ve hiç içeri girmediği" dedi.Okul saldırısının 6 dakika sürdüğünü söyleyen Israel, Peterson'un ilk silah seslerinin duyulmasından 90 saniye sonra binaya ulaştığını ancak en az 4 dakika boyunca bina dışında beklediğini söyledi.Peterson'ın ne yapması gerektiği sorusuna ise Israel "İçeri girmeliydi. Katille yüzleşmeliydi. Katili öldürmeliydi" dedi.Peterson'un neden binaya girmediği konusunda kendilerine bir neden sunmadığını söyleyen Israel, görüntüleri inceledikten sonra Şerif Yardımcısı'nın görevden uzaklaştırma kararı aldıklarını ancak Peterson'ın daha önce istifa ettiğini açıkladı.Şerif Isrel ayrıca Cruz'un okulda silahlı saldırı yapabileceği yönünde 2016 ve 2017 yıllarında gelen 2 ayrı telefon ihbarına düzgün şekilde yanıt verilip verilmediğini de soruşturduklarını ve bu nedenle soruşturma tamamlanana kadar iki şerif yardımcısının sınırlı göreve alındığını açıkladı.Cruz'un liseden geçen yıl nedeni açıklanmayan disiplin sorunları nedeniyle atıldığı ve saldırının ardından okuldan çıkarılan öğrencilerin arasına karışarak kaçmaya çalıştığı belirtilmişti.Okul saldırısına ilk olarakbölgesinden gelen polisler müdahale etmiş. Polisler okulda arama yaparken saldırganın hala içeride olduğunu sanıyordu. Ancak polislerin gerçek zamanlı zannetikleri video görüntülerinin aslında 20 dakika öncesini gösterdiği ortaya çıktı.karışıklığın insan hatası ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ancak bu hataların kimsenin hayatını tehlikeye atmadığını savundu.Florida'daki okul saldırısı ateşli silahlara sert denetim getirilmesini savunanlarla, ABD Anayasası'nın 2. maddesiyle garanti altına alınan silah edinme hakkını destekleyenleri karşı karşıya getirmiş durumda.Stoneman Douglas Lisesi ve ülkedeki diğer okullardaki öğrenciler saldırının ardından silahlara yeni denetimler getirilmesi için geniş bir protesto ve lobi hareketi başlatmış durumda.ise okullardaki öğretmenlerin silahlandırılmasını önermişti.Trump'a 2016'daki Başkanlık yarışında 30 milyon dolar bağış yaptığı belirtilen ülkedeki güçlü silah lobisi Ulusal Tüfek Birliği (NRA) uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.Okul katliamından sonraki ilk açıklamasını dün yapan NRA Başkanı Wayne LaPierre ise Demokrat Partilileri ve medyayı saldırıdan 'çıkar sağlamaya çalışmakla' suçladı.LaPierre 'fırsatçıların' trajediyi silah denetimini genişletmek ve silahlanma hakkını iptal etmek için kullandığını savundu.