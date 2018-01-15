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Saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda biri intihar saldırısı hazırlığındaki "yalnız kurt" olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.

Saldırı hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar ve Küçükçekmece’de DEAŞ’ın hücre evlerine baskın düzenlendi. Baskında, terör örgütünün Suriye’deki kamplarında canlı bomba ve "Yalnız Kurt" tarzı bireysel saldırı eğitimleri alan ve eylem için talimat bekleyen 22 yaşındaki canlı bomba S.K. ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yapan M.G. adlı zanlı yakalandı. 11 Ocak Perşembe günü DEAŞ’ın Bağcılar’daki hücre evine düzenlenen baskında yakalanan canlı bomba S.K.’nın, terör örgütünün Suriye’deki kamplarında canlı bomba ve "Yalnız Kurt" tarzı bireysel silahlı saldırı eğitimleri aldığı ve saldırı için talimat beklediği öğrenildi.
  
Şüpheli S.K.’nin evden kaçtığı ve kaçak yollarla Suriye’de yer alan çatışma bölgelerindeki DEAŞ kamplarına girip çıktığı belirlendi.
 


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