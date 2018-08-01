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Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta saldırı hazırlığındaki PKK’lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

01 Ağustos 2018, Çarşamba 07:40
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi. Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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