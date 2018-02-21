Saldırı kurbanı anne ve iki çocuğu toprağa verildi

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

NELER OLMUŞTU?

Balıkesir'de katliam yapan cani tutuklandı

Mehmet Nuri Turan

3 kişiyi öldürdükten sonra sosyal medyadan canlı yayın yapan cani Ali Saral'ın tutuklanmasının ardından olayda hayatını kaybeden Melike Çetinkaya, Ebru Çetinkaya ve Tuncay Çetinkaya Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Hüseyinbeşeler Kırsal Mahallesinde geniş katılımlı bir cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.Cenaze namazına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, çevre köylerden çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı.Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti.İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü.Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.(Emrah Elmas /İHA)