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Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber

Sarıyer’i yakından ilgilendiren imar barışı düzenlemesinde AK Parti İlçe Başkanı Salih Bayraktar’dan Sarıyer halkına müjde geldi. Salih Bayraktar Boğaz’daki yapıların, tekrardan imar barışı kapsamına alınacağını ifade etti

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:25
Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber
Sarıyer’de heyecanla karşılanan imar barışı düzenlemesinde şok bir gelişme yaşanmış, Boğaziçi’nin sahil şeridi, öngörünüm bölgesi ve Tarihi Yarımada içerisinde bulunan bazı alanlar kapsam dışında bırakılmıştı. 
 

SARIYER HALKINA MÜJDE!


Sarıyer Posta'nın haberine göre; Konunun yeniden ele alınmasıyla ilgili temaslarda bulunan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar, Sarıyer halkına müjdeyi verdi. Bayraktar, Boğaz’daki sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinin yeniden imar barışı kapsamına alınacağını söyledi. Bayraktar düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşüleceğini dile getirdi. 

 


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