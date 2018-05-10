Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber

SARIYER HALKINA MÜJDE!

Adem Özdoğan

Sarıyer’de heyecanla karşılanan imar barışı düzenlemesinde şok bir gelişme yaşanmış, Boğaziçi’nin sahil şeridi, öngörünüm bölgesi ve Tarihi Yarımada içerisinde bulunan bazı alanlar kapsam dışında bırakılmıştı.Konunun yeniden ele alınmasıyla ilgili temaslarda bulunan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar, Sarıyer halkına müjdeyi verdi. Bayraktar, Boğaz’daki sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerinin yeniden imar barışı kapsamına alınacağını söyledi. Bayraktar düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşüleceğini dile getirdi.