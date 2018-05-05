Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Adem Özdoğan

Salih Mirzabeyoğlu, dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.50'nin üzerinde kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ'cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti. Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in "İBDA-C" davasında yargılanmıştı.