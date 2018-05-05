15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu, dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Salih Mirzabeyoğlu, dün akşam saatlerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece ameliyata alınan Mirzabeyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞTI


50'nin üzerinde kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ'cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti. Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in "İBDA-C" davasında yargılanmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris sahilleri doldu taştı
Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?
Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu
İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor

Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı
İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 

İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 