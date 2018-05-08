Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Akın Güler

İslami Büyük Doğu Akıncıları (İBDA/C) davasından yargılanan ve 2006 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. Mirzabeyoğlu, 2001 yılında idam cezasına çarptırılmış daha sonra idam cezasının kaldırılmasıyla ömür boyu hapse mahkıum olmuştu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2012 yılında Bolu F Tipi Hapishanesi'nde, hasta mahpusluları ziyeret etmişti. Hapishanede Salih Mirzabeyoğlu da bulunuyordu. Cezaevi koşullarının yetersiz olduğunu belirterek, tecridin getirdiği sağlık sorunlarına, kötü koşulların ve sağlıksız yemeklerin eşlik ettiğini de ekledi. Ayrıca sık sık disiplin cezası verildiğini, sağlık hizmetlerinin yetersiz ve yavaş olduğunu ifade etti.Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950 tarihinde Erzincan'da doğdu. Eskişehir'de Fatih İlkokulu (1962), Mehmetçik Ortaokulu'nu (1965) bitirdi (1968). Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlanmaya başladı (1965). 1968 yılında Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı.Mirzabeyoğlu'nun ismi 1970' lerde duyulmaya başlandı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncıların kurucusuydu. Gençliğinden itibaren Milli Görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirzabeyoğlu'nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. Konferanslar veriyor, çevresinde İslam'a gönül veren dinamik gençler toplanıyordu. 1970'lerin ikinci yarısında kurulan Akıncılar Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, ''Benim 40 senedir aradığım ses buydu'' demişti.1975 yılında gölge adlı dergi çıkarttı ve ilk defa Mirzabeyoğlu soyadını orada kullandı. Akıncı Güç (1979) adlı dergi çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki Büyük Doğu-Rapor (1979-80) seçkisinde yazılar yazdı. 1991 yılında Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi atmosferi içerisinde tutuklandı.28 Şubat askeri darbesiyle birlikte bir gün çocuğunu okula götürürken 1998'de gözaltına alındı. Hakkındaki suçlama sonrasında yasadışı İBDA-C örgütüne liderlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Savunmasında kendisini bir teorisyen olarak bıçak yapan birine benzetecekti. İsteyen et keser, isteyen o bıçağı başka amaçlarla kullanırdı.2001 yılında idamla yargılandı, idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapse çarptırıldı. Bolu F Tipi Cezaevinde cezasını çekmektedir. 23 Temmuz 2014 tarihinde talebini kabule değer gören İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edilmiştir.Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareketİstikbâl İslâmındır - Denenmemiş Tek NizamTilki Günlüğü 6 CiltBaşyücelik Devleti -Yeni Dünya DüzeniTelegram - Zihin KontrolüParakutâ - Para'nın RomanıYağmurcu - Gerçekliğin PeşindeHukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhuİşkence - GözlemŞiir ve Sanat Hikemiyatı - Estetik ve Ahlâkİktisat ve Ahlâk - İktisada GirişHikemiyat - Tefekkür ve HikmetKavgam 2 Cilt - Necip FazılMarifetname - Süzgeç ve ŞekilDil ve Anlayış - Dil ve Diyalektikİslama Muhatap Anlayış - Teorik Dil AlanıNecip Fazıl'la Başbaşa - İntibâ ve İlhâmKültür Davamız - Temel Meselelerİdeolocya ve İhtilâl - Kavganın İçindenYaşamayı Deneme - KİM'in RomanıÖlüm Odası - B YediKökler - Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'yeMüjdelerin Müjdesi - HikayelerGölgeler - RomanSahabilerin Rolü ve Manası - FikirHakikat-i Ferdiyye - FikirÜç Işık - FikirİBDA Diyalektiği - FikirKayan Yıldız Sırrı - ŞiirAydınlık Savaşçıları - ŞiirErkam (Hayat, Sayı, Matematik) - FikirBüyük Muztaribler 4 Cilt - Düşünce Tarihine Bakışİnsan (Erkek-Kadın) - Fikirİnsan (Büyük Doğu-İBDA) I - IISefine - FikirMadde Nedir?İman ve tefekkürBerzah - FikirEsatir ve mitolojiÖlüm Odası - B-Yedi "Giriş"