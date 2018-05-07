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Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Salih Mirzabeyoğlu'nun hayatı

Salih Mirzabeyoğlu, 5 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Mirzabeyoğlu'nun bu akşam beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Bu haber üzerine Salih Mirzabeyoğlu kimdir ve hayatı gibi sorular internette merak edilen konular arasına girdi. Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Salih Mirzabeyoğlu'nun hayatı...

07 Mayıs 2018, Pazartesi 19:55
Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Salih Mirzabeyoğlu'nun hayatı
Salih Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950 tarihinde Erzincan'da doğdu. Eskişehir'de Fatih İlkokulu (1962), Mehmetçik Ortaokulu'nu (1965) bitirdi (1968). Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlanmaya başladı (1965). 1968 yılında Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı.

Mirzabeyoğlu'nun ismi 1970' lerde duyulmaya başlandı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncıların kurucusuydu. Gençliğinden itibaren Milli Görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirzabeyoğlu'nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. Konferanslar veriyor, çevresinde İslam'a gönül veren dinamik gençler toplanıyordu. 1970'lerin ikinci yarısında kurulan Akıncılar Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, ''Benim 40 senedir aradığım ses buydu'' demişti.

1975 yılında gölge adlı dergi çıkarttı ve ilk defa Mirzabeyoğlu soyadını orada kullandı. Akıncı Güç (1979) adlı dergi çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek yönetimindeki Büyük Doğu-Rapor (1979-80) seçkisinde yazılar yazdı. 1991 yılında Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla oluşan dönemin siyasi atmosferi içerisinde tutuklandı.

50'nin üzerinde kitabı bulunan yazar Salih Mirzabeyeoğlu, 28 Şubat döneminde, FETÖ'cü hakim ve savcıların da aralarında olduğu darbeci mahkemeler tarafından verilen müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti. Kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in "İBDA-C" davasında yargılanmıştı.


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