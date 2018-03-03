Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı

SALİH MÜSLİM KONUŞMA YAPTI

PKK'LILAR ALMAN POLİSİNE SALDIRDI

GÖSTERİLER YASAKLANMIŞTI

Almanya’da PKK gösterileri yasaklandı

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Salih Müslim serbest bırakıldı! 10 dakikada rezalet

Mine Bozkurt

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Berlin'de ortaya çıktı.Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılaneski eş başkanıburada bir konuşma yaptı.Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti.Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya’da terör örgütü kabul edilen PKK’nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.