Salih Müslim Berlin'de PKK mitingine katıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim Berlin'de ortaya çıktı.
SALİH MÜSLİM KONUŞMA YAPTI
Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılan PYD
eski eş başkanı Salih Müslim
burada bir konuşma yaptı.
Brandenburg Kapısı önündeki mitingde zaman zaman bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına rağmen polisin müdahale etmemesi dikkati çekti.
Polisin sadece posterlerin indirilmesi konusunda sahneden anons yaptırdığı duyuldu.
Sol Parti Federal Milletvekili Tobias Pflüger de mitinge katılarak yaptığı konuşmayla terör örgütü yandaşlarına destek oldu.
PKK'LILAR ALMAN POLİSİNE SALDIRDI
Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, miting öncesi yapılan yürüyüş esnasında PKK yandaşlarının polise poster sopaları ve göz yaşartıcı gazla saldırdıkları ve 4 polisin yaralandığı belirtildi.
Burada yaşanan olayda 3 PKK yandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.
GÖSTERİLER YASAKLANMIŞTI
Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya’da terör örgütü kabul edilen PKK’nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.
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