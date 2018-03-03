Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

"OPERASYON EGEMENLİĞİN İHLALİ"

"SINIRA GELDİLER FAKAN ETKİLERİ OLMADI"

Erdinç Şahin

’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütüsuriye uzantısıeski eş başkanıyönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı.Salih Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.Euronews’e konuşankonusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi., “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik fakat Türkiye’nin operasyonunu söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.Şam yönetiminin Afrin’e asker yollama kararını da değerlendiren Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.