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Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!

Terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm, Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından ilk kez Euronews'e konuştu. Müslim, Esad rejimiyle Rusya üzerinden görüştüğünü itiraf etti.

Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Çekya’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PKK'nın suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Beşar Esad yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı.

Salih Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.
 

"OPERASYON EGEMENLİĞİN İHLALİ"


Euronews’e konuşan Salih Müslim, Afrin konusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi.

Salih Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik fakat Türkiye’nin operasyonunu söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.


 

"SINIRA GELDİLER FAKAN ETKİLERİ OLMADI"


Şam yönetiminin Afrin’e asker yollama kararını da değerlendiren Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.


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