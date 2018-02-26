Salih Müslim'le ilgili flaş gelişme!

ŞIRNAK'TA YAKALANMIŞLARDI

SALİH MÜSLİM HAKKINDA BİR YAKALAMA KARARI DAHA



NE OLMUŞTU?

Erdinç Şahin

yönetimi tarafından yerel basına sızdırılan bilgiye göre’ye iade edilmesi için Ankara ile takas masası görüşmelerine hazır olduğu bildirildi. Öte yandan Prag Büyükelçisi Salih Müslim'in duruşmasının yarına ertelendiğini açıkladı.Çekya basının yazdığı takasın konusu 2016 Kasım tarihinde Türkiye-Suriye sınırında ele geçirilen ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu Türk güvenlik güçleri tarafından kanıtlanan Marketa Vşelihova ile Miroslav Farkas’un Salih Müslim’e karşılık serbest bırakılmaları.Türkiye’de tutuklu bulunan ve görülecek dava gününü bekleyen iki Çekya vatandaşının suçlu takası yoluyla ülkelerine gönderilmeli önerisi daha önce de Prag tarafından gündeme getirilmişti.Ancak Ankara “Yasalar teröristler için eşit çalışır” gerekçesiyle Prag’ın suçlu takas önerisini ret etmişti.2016 yılında, Türk güvenlik güçleri tarafından Şırnak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin üyesi iki Çekya vatandaşı yakalandı.Farkas’ın terör örgütü YPG saflarında keskin nişancı olduğu, Vselıchova’nın ise Avrupa- Suriye arasında lojistik, sağlık ve eleman temini yaptığı ifade edilmişti.Sosyal medyadaki paylaşımları incelenen iki YPG'linin Avrupa'daki çeşitli ülkelerde terör örgütü lehine propaganda yaptıkları ve büyükelçilikler önünde gerçekleştirilen Türkiye aleyhtarı gösterileri organize ettikleri belirlenmişti.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çukurambar'da Şubat ayı başında gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkardı. Başsavcılık, kararın iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyup arananların bulunduğu kırmızı listeye aldığı terör görütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Prag'da yakalanmıştı. Türkiye Müslim hakkında 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.​ Prag'da yakalanan Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkarılacaktı.