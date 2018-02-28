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Salih Müslim serbest bırakıldı! 10 dakikada rezalet

Türkiye’nin 4 milyon TL ödülle aradığı terörist PYD’nin eski lideri Salih Müslim gözaltına alındığı Çekya’da dün hakim karşısına çıktı. Müslim kelepçeli getirildiği mahkemede 10 dakika içinde serbest bırakıldı. Türkiye, “Bu karar teröre destektir” diyerek Çekya’ya nota verdi.

Salih Müslim serbest bırakıldı! 10 dakikada rezalet

ŞARTLI SERBEST


Türkiye’nin başına 4 milyon TL ödül koyup aradığı, terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gözaltına alınmıştı. Savcının tutuklama istediği Müslim dün çıkarıldığı mahkeme tarafından, ‘Avrupa dışına çıkmama’ kaydıyla serbest bırakıldı. Müslim’in bırakılmasına Türkiye’den sert tepki geldi.


ÇEKYA'YA NOTA


Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti’ne nota verirken Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten, mahkeme kararları var. Müslim’in her zaman ensesinde olacağız” ifadelerini kullandı. 


'TAKAS TALEBİ YOK'


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Salih Müslim’in iadesine karşı YPG’nin Çek militanları Marketa Vşelihova ve Miroslav Farkas’ın takasının teklif edildiği iddiası için “Çekya’nın takas talebi olmadı. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevi’nde yatıyor. Haklarındaki ceza kesinleşti” diye konuştu. Çekya, Türkiye’nin iade talebinde bulunması halinde kararı gözden geçirebileceklerini açıkladı.

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