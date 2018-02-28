Salih Müslim serbest bırakıldı! 10 dakikada rezalet

ŞARTLI SERBEST



ÇEKYA'YA NOTA



'TAKAS TALEBİ YOK'

Son Dakika...PYD elebaşı Salih Müslim serbest bırakıldı! Kararın ardından Müslim'den flaş açıklama!

İdil Janet Demiray

Türkiye’nin başına 4 milyon TL ödül koyup aradığı, terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslim, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gözaltına alınmıştı. Savcının tutuklama istediği Müslim dün çıkarıldığı mahkeme tarafından, ‘Avrupa dışına çıkmama’ kaydıyla serbest bırakıldı. Müslim’in bırakılmasına Türkiye’den sert tepki geldi.Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti’ne nota verirken Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ “Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten, mahkeme kararları var. Müslim’in her zaman ensesinde olacağız” ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Salih Müslim’in iadesine karşı YPG’nin Çek militanları Marketa Vşelihova ve Miroslav Farkas’ın takasının teklif edildiği iddiası için “Çekya’nın takas talebi olmadı. Bahsi geçen iki kişi Van Cezaevi’nde yatıyor. Haklarındaki ceza kesinleşti” diye konuştu. Çekya, Türkiye’nin iade talebinde bulunması halinde kararı gözden geçirebileceklerini açıkladı.