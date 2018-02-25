Salih Müslim yakalandı! Adalet Bakanlığı'ndan hamle geldi! Salih Müslim kimdir?



ADALET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI



SALİH MÜSLİM'İN OĞLU HABERİ DOĞRULADI

4 ADET CEZA DOSYASI VAR

SALİH MÜSLİM'E YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI



ADALET BAKANLIĞI SALİH MÜSLİM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Salih Müslim'in başına 4 milyon TL ödül koymuştu.

OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

SALİH MÜSLİM KİMDİR

Can Hakman

Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyup arananların bulunduğu kırmızı listeye aldığı terör görütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim'da yakalandı.? Adalet Bakanlığı'in yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Salih Müslim'in ailesi haberleri doğruladı. Türkiye Müslim hakkında 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. Çekya İnterpol Birimi,'in 24 Şubat'ta'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.​ Prag'da yakalanan Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkarılacak.Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan ve Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD silahlı terör örgütü elebaşı, KCK yürütme konseyi üyesi Salih Müslüm'ün, iadesine yönelik çalışma başlatılmıştır.Salih Müslüm hakkında 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güvenpark’ta meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmek”, “Nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Kamu malına zarar verme”, “Tehlikeli maddeleri nakletmek” suçlarından kamu davası açılmıştır.Aynı mahkeme tarafından şüpheli Salih Müslüm hakkında 28 Mart 2017 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emrine istinaden şahsın ülkemize iadesi amacıyla uluslararası seviyede arattırılmasını sağlamak amacıyla kırmızı bülten talep edilmiştir.Söz konusu şahsın, Çekya’da bulunduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçilmiş, gerekli temasların sağlanması üzerine şahsın ülkemize iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanması talep edilmiştir.Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan şahsın, Türkiye’ye iadesine yönelik de çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu şahsın geçici tutuklanmasının ardından Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi"nin hükümleri uyarınca Müslüm hakkında iade talepnamesi gönderilecektir.Welat Müslim şöyle konuştu: "Gözaltına alınışını biz de bu sabah basından öğrendik. Olayı parti (PYD) yetkililerine sorduk, onları aradık, doğruladılar. Parti yetkilileri Müslim'in dün gece Prag'da gözaltına alındığını söylediler. Saat kaçta gözaltına alındığını bilmiyoruz. Babam ile birkaç günde bir telefonla görüşüyorduk. En son birkaç gün önce görüşmüştük. PYD ve ailesi olarak serbest bırakılması için grişimlerimiz var. Bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in Türkiye’de toplam 4 adet ceza dosyası var. Bunlardan ikisi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde diğer ikisi de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... Terör örgütü yöneticiliğinden hakkında dava açılan Müslim’in dosyalarının ikisi 2016; ikisi2017 tarihli... Müslim hakkında bu dosyalardan dolayı Ankara 6. Sulh Ceza, Ankara 7. Sulh Ceza, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 14. Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış yakalama kararları var. Bu kararlar Adalet Bakanlığı’nın Dış İlişkiler Dairesi tarafından Dışişleri Bakanlığı üzerinden Çekta devletine iletilecek. Müslim hakkındaki dosyalarda Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Nitelikli kasten öldürmek ve bu suça teşebbüs etmek” gibi suçlar da var.PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim'in Brüksel'de bir toplantıya katıldığı, Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi.Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti.Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.​Adalet Bakanlığı'nın terörist elebaşı Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Çekya Interpol'ü ile görüştüğü açıklandı.Türkiye'de terörden arananların içerisinde kırmızı listede yer alan Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'nın başkentinde bulunan lüks bir otelin lobisinde görüntülenmişti."AB'NİN DE DEVREYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Doğrudan doğruya iki devlet arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığına göre, iki ülke arasında işbirliği Interpol üzerinden mi yapılacak? Çekya AB'nin üyesi. Ben AB'nin de devreye gireceğini düşünüyorum. Uzun bir müzakere olacağını düşünüyorum. Çok da kolay bir iade süreci olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.1951 yılında Halep'te dünyaya gelendoğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD örgütünün içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.Salih Müslim Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesindetekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.Prag'da yakalanan Salih Müslim, PYD/PKK’nın eski eş başkanıydı ve kırmızı bültenle aranıyordu.