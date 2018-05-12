Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!

''KİMSE BURADAN GİDEMEZ!''

Erdinç Şahin

İsviçre Ligi takımlarından Sion forması giyen Salih Uçan, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son iki haftaya girilen İsviçre Ligi'nde Sion, ligde kalma adına avantajı elinde tutsa da kalan iki maçın kaybedilmesi durumunda ligden düşebilir.Sion Başkanı Christian Constantin ise futbolcuları sert bir dille uyarırken ''Son maçı kazandık evet ama dikkatli olmalıyız. Eğer ligi sonuncu bitirirsek ve ligden düşersek ne olur? Öyle olursa hiçbir futbolcunun buradan gitmesine izin vermem'' diye konuştu.Son 2 haftaya 36 puan ile giren Sion, son sıradaki Luzern'in 4 puan ilerisinde yer alıyor. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Salih Uçan'ın sarı lacivertli takım ile 2019 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.24 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon İsviçre Ligi'nde 18 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist ile mücadele etti.(SPORX)