Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!

İsviçre Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Sion'da başkan Christian Constantin, Salih Uçan'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!
İsviçre Ligi takımlarından Sion forması giyen Salih Uçan, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son iki haftaya girilen İsviçre Ligi'nde Sion, ligde kalma adına avantajı elinde tutsa da kalan iki maçın kaybedilmesi durumunda ligden düşebilir.
 

''KİMSE BURADAN GİDEMEZ!''


Sion Başkanı Christian Constantin ise futbolcuları sert bir dille uyarırken ''Son maçı kazandık evet ama dikkatli olmalıyız. Eğer ligi sonuncu bitirirsek ve ligden düşersek ne olur? Öyle olursa hiçbir futbolcunun buradan gitmesine izin vermem'' diye konuştu.
Son 2 haftaya 36 puan ile giren Sion, son sıradaki Luzern'in 4 puan ilerisinde yer alıyor. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Salih Uçan'ın sarı lacivertli takım ile 2019 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

24 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon İsviçre Ligi'nde 18 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist ile mücadele etti.

(SPORX)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den Okan Buruk açıklaması

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den Okan Buruk açıklaması
Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!

Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!
FLAŞ! Çin'den Pepe için 20 milyon Euro

FLAŞ! Çin'den Pepe için 20 milyon Euro
Ryan Babel için flaş teklif! 13 milyon Euro...

Ryan Babel için flaş teklif! 13 milyon Euro...
Beşiktaş aradığını buldu! Atiba'nın yerine o geliyor...

Beşiktaş aradığını buldu! Atiba'nın yerine o geliyor...
İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!

İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bombası!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bombası!
Advocaat'tan geri dönüyor! Anlaşmak üzere...

Advocaat'tan geri dönüyor! Anlaşmak üzere...
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic
Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı!

Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı!
Tuzla, Pendik, Maltepe, Ataşehir, Kartal... İstanbul'da dehşet evleri

Tuzla, Pendik, Maltepe, Ataşehir, Kartal... İstanbul'da dehşet evleri