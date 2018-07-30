Salih Uçan ikinci kez İtalya yolcusu

Fenerbahçe'de Salih Uçan devri kapanıyor.

17 yaşında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllığına Roma'ya kiralanıp geri dönen Salih, ikinci kez İtalya seferine hazırlanıyor. Salih'e İtalyan Empoli kulübünün talip olduğu, oyuncunun durumunun kısa sürede netleşeceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Salih'i bonservisiyle elden çıkarabileceği gelen haberler arasında.

Öte yandan Ozan Tufan için kulüp arayışı sürse de henüz oyuncuya gelen resmi bir teklifin olmadığı ifade edildi. (Sabah)