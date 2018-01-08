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Salih Uçan’ın zor anları! Askeri kampa alındı

Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan'ın takımı devre arasını askeri kampta geçiriyor.

08 Ocak 2018, Pazartesi 11:27
Salih Uçan’ın zor anları! Askeri kampa alındı
Fenerbahçe’nin sezon başında Sion’a kiraladığı Salih Uçan’ın takımı askeri kampa alındı. Sion Başkanı Constantin ligin ilk yarısında takımın eğer 2017 yılını son sırada bitirmeleri halinde tüm futbolcuları askeri kampa alacağını söylemişti ve dediğini yaptı.
 

SALİH UÇAN’İN TAKIMI SİON ASKERİ KAMPTA!



Sion’un medyatik Başkanı Constantin hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda bir basın mensubunu tartaklayarak gündeme gelmişti. Constantin aynı dönemlerde takımın eğer ligin ilk yarısını puan tablosunda son sırada bitirmeleri halinde takımı askeri kampa alacağını söylemişti ve sözünü tuttu.
 

TAM BİR ASKER HAYATI


İsviçre Ligi takımlarından Salih Uçan’ın da formasını giydiği Sion kulübü devre arasını askeri kamp yaparak geçiriyor. Burada tam anlamıyla askeri kurallar uygulanıyor. Geceyi açık havada geçiren futbolcular için kurulan en önemli kurallardan birisi de, bir kişinin dahi geç gelmesi durumunda tüm takımın ceza alacak olması. Öte yandan futbolcuların aile ve arkadaşlarıyla birlikte telefonla görüşmeleri tam olarak yasaklanmadı ama belirl ölçüde kısıtlandı.



İşte Kamp şartıları:

 - Aileniz ve arkadaşlarınızla telefon görüşmeleri kısıtlandı.

- Geceyi açık havada geçireceksiniz.

- Bir kişi 1 dakika bile geç kalsa tüm takım ceza alacak.
 

SALİH UÇAN'IN SION PERFORMANSI


Fenerbahçe’nin sezon başında Sion’a kiraladığı Salih Uçan bu sezon 12 resmi maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.


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