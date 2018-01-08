Salih Uçan’ın zor anları! Askeri kampa alındı

SALİH UÇAN’İN TAKIMI SİON ASKERİ KAMPTA!

TAM BİR ASKER HAYATI

SALİH UÇAN'IN SION PERFORMANSI

Erdinç Şahin

’nin sezon başındakiraladığıtakımı askeri kampa alındı.ligin ilk yarısında takımın eğer 2017 yılını son sırada bitirmeleri halinde tüm futbolcuları askeri kampa alacağını söylemişti ve dediğini yaptı.hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda bir basın mensubunu tartaklayarak gündeme gelmişti. Constantin aynı dönemlerde takımın eğer ligin ilk yarısını puan tablosunda son sırada bitirmeleri halinde takımı askeri kampa alacağını söylemişti ve sözünü tuttu.İsviçre Ligi takımlarından’ın da formasını giydiğikulübü devre arasını askeri kamp yaparak geçiriyor. Burada tam anlamıyla askeri kurallar uygulanıyor. Geceyi açık havada geçiren futbolcular için kurulan en önemli kurallardan birisi de, bir kişinin dahi geç gelmesi durumunda tüm takımın ceza alacak olması. Öte yandan futbolcuların aile ve arkadaşlarıyla birlikte telefonla görüşmeleri tam olarak yasaklanmadı ama belirl ölçüde kısıtlandı.Fenerbahçe’nin sezon başında Sion’a kiraladığı Salih Uçan bu sezon 12 resmi maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.