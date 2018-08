Salon 8 Eylül’de sezona 'merhaba' diyor!

Kanadalı Michael Milosh’un, Danimarkalı Robin Hannibal’la o esnada üyesi olduğu Quadron için çalışırken temasa geçmesi üzerine 2013’te kuruldu, sadece bir hafta içinde ilk üç şarkılarını kaydettiler. ‘Open’ ve ‘The Fall’ şarkılarını esrarengiz bir biçimde internette paylaştılar ve bütün müzik dünyasının dikkatini bir anda üstlerine çektiler. İlk albüm “Woman” ile girmedik liste bırakmadılar. Coachella’dan Pitchfork Music Festival’a, Montreal Caz Festivali’nden Primavera Sound’a en büyük festivallerde sahne aldılar. İlk İstanbul konserlerini Kasım 2015’te Salon’da verdiler. Bu yılın başında yayımladıkları ikinci albüm ‘Blood’ın ardından dünya çapında bir turneye çıkan Rhye, bu turne kapsamında, ikinci Salon konserleri için 8 ve 9 Eylül’de iki konserle tekrar İstanbul’da.

Balthazar ile tanıdığımız Maarten Devoldere’den solo proje: Warhaus

Balthazar’ın yeni işlere çok kısa bir ara verip yan projeleriyle ilgilenmeye çalıştığı dönemde Maarten Devoldere, Warhaus adını taşıyan solo projesini hayata geçirdi. İlk tekli “The Good Lie”ı kız arkadaşı ve Soldier’s Heart’ın da vokalisti olan Sylvie Kreusch ile tamamladı. 2016 tarihli ilk albüm ‘We Fucked a Flame into Being’in başlığı D.H. Lawrence romanı “Lady Chatterley'in Sevgilisi”nden bir alıntıydı. Bu albümün karanlık haletiruhiyesiyle Leonard Cohen, Serge Gainsbourg ve Tom Waits’e benzetildi. Bir yıl ardından kendi adını verdiği ikinci albümünü yayımladı. Mayıs ayında Salon’u ziyaret eden grup arkadaşı J. Bernardt’ın ardından bu kez Warhaus olarak Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında ilk defa 15 Eylül’de Salon’da.

Kalbinize dokunan sözler ve heyecan verici melodileriyle karşınızda Okkervil River

1998’de müzik dünyasına sürekli armağanlar sunan Austin, Teksas’ta Will Sheff tarafından kurulan Okkervil River, ilk albümleri ile müziğin dünyaca ünlü fuarı South by Southwest’e konuk oldu. Ardından indie rock’ın en büyük mabedlerinden Jagjaguwar ailesine dahil oldular. Grubun ilk akordeon ve piyano çalan müzisyeni Jonathan Meiburg ile Sheff, 2001’de Okkervil River moduna uymayan şarkıları için Shearwater adlı başka bir grup daha kurdular. Bu uzun vadede birçok ayrılık yaşamasına rağmen her zaman çok sevilen gruplardan biri olmayı başaran Okkervil River, 2017’de grubun kurucusu Sheff’in atlattığı terapilerin ardından yepyeni bir yapılanmaya gitti. Bu turnede biriktirdiği hikâyeler 2018 tarihli ‘In the Rainbow Rain’in doğumuna yol açtı. Şimdi ise bu albümün turnesi kapsamında 19 Eylül’de Salon’u ziyaret etmeye hazırlanıyorlar.

Sezon Boyunca Salon Sahnesine Konuk Olacak Diğer İsimler

Salon tüm sezon boyunca aralarında dingin vokali, hikâyesi bol şarkılarıyla Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden, söz ve şarkı yazarı Jehan Barbur, kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden şarkılarla İspanyol caz müsizyeni Cecilia Krull, neo-klasik müzik bestecisi ve piyanist Joep Beving, 2016’da Salon’da verdikleri konserlerinin tüm biletleri tükenen ve bu sene ikinci bir buluşma için Salon’a konuk olacak, sarkastik, politik, bir o kadar da eğlenceli, tanıdık indie rock melodileri ile Mashrou’ Leila’nın da bulunduğu konuklarıyla farklı tınılara kulak vermek isteyenleri Beyoğlu’ndaki mekanında ağırlayacak.

Salon, Ekim ve Kasım’da da Arap rock’ını dünyaya duyurmaya aday El Morabba3, surf rock, doo-wop, saykedelik tonları bir araya getiren tarzlarıyla Seattlelı surf rock grubu La Luz, artık neredeyse ezbere bilinen şarkıları ve yeni albümden sürprizleriyle, Türkiye’de son zamanların en çok ses getiren darkwave, synthpop grubu Jakuzi, Türkiyeli dinleyicilerin hayli yakından tanıdığı, Luis Vasquez’in post-punk, darkwave projesi The Soft Moon gibi güncel müziğin önemli yıldızlarını ağırlamaya devam edecek.

Salon’un konukları bu isimlerle de sınırlı kalmıyor. Akordeonun deneysel, alışılmadık ve kesinlikle büyüleyici yüzünü yansıtan üretimleriyle, İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic, yepyeni albümlerinin turnesi kapsamında Salon’a da konuk olacak, Karayip ve Afrika ritimlerini merkezine alan, bu sene müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Mercury Prize'a da aday olan, Londralı caz grubu Sons of Kemet ve ezbere söylenen 70’ler türkülerini modern bir makyajla sahneye taşıyan Hollanda kökenli Türkçe saykedelik rock grubu Altın Gün de müzik tutkunlarının İstanbul’daki buluşma noktası Salon’da dinleyicinin karşısında olacak.

2013 yılından bu yana Salon İKSV ekibinde yer alan ve 2017’den itibaren görevine içerik ve etkinliklerden sorumlu Salon İKSV Eş Direktörü olarak devam eden Deniz Kuzuoğlu, 1 Ağustos tarihinden itibaren Salon İKSV’nin tüm faaliyetlerinden sorumlu olarak, Salon İKSV Direktörlüğü’nü üstleniyor.

