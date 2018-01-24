Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin istediği oyuncuyu açıkladı!

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI

Erdinç Şahin

Futbolda ara transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. Transfer çalışmalarını sürdüren, henüz kimseyi kadrosuna katmadı. Sarı lacivertli ekip için iddia'den geldi.'tan'u transfer eden'da teknik direktör, "33 ouncum var. Gidenler olacak.ile Fenerbahçe ilgileniyor" dedi.'in'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki 10 numara bu sezon4 maçta sadece yarım devre şans bulabildi.İngiliz basını da'nun beklenmedik sakatlığı,oyun kurucu olarak yeterince etkili olamaması nedeniyle Klaassen'in kiralanması için Everton ile pazarlık yaptığını ileri sürdü.sezon başında 27 milyon Euro'ya Ajax'tan transfer edilmişti.