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Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin istediği oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasıyla gelen parayla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği ismi ise Beşiktaş'tan Cenk'i transfer eden Everton'ın teknik patronu Sam Allardyce açıkladı: Fenerbahçe, Klaassen'le ilgileniyor.

Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin istediği oyuncuyu açıkladı!
Futbolda ara transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, henüz kimseyi kadrosuna katmadı. Sarı lacivertli ekip için iddia İngiltere'den geldi. Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, "33 ouncum var. Gidenler olacak. Davy Klaassen ile Fenerbahçe ilgileniyor" dedi. 

Vincent Janssen'in Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki 10 numara bu sezon Everton'da 4 maçta sadece yarım devre şans bulabildi. 
 

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI


İngiliz basını da Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Giuliano'nun beklenmedik sakatlığı, Valbuena'nın oyun kurucu olarak yeterince etkili olamaması nedeniyle Klaassen'in kiralanması için Everton ile pazarlık yaptığını ileri sürdü. Davy Klaassen sezon başında 27 milyon Euro'ya Ajax'tan transfer edilmişti. 


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