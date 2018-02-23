Sam Allardyce'tan Cenk Tosun'a kötü haber!

NIASSE YİNE 11'DE BAŞLAYACAK

Erdinç Şahin

menajerimaçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı." lakabıyla tanınan tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde forvet mevkiinde hangi oyuncuyla başlayacağına açıklık getirdi.'ın takım için daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir oyuncu hâline geldiğini söyleyen Allardyce, Senagalli golcünün yarın büyük olasılıkla ilk 11'de başlayacağını söyledi.Allardyce, ayrıca Niasse ilevearasında önümüzdeki süreçte forma için sıkı bir rekabetin yaşanacağını belirtti.Tecrübeli teknik adamın bu açıklamalarının ardından'ın eski yıldızı Cenk Tosun'un yarınki maçta yine yedek soyunması bekleniyor.