Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a bakışı sosyal medyada olay oldu

Cenk Tosun O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyledi

Erdinç Şahin

'ın menajerihakkında konuştu."Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgedeiyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.Transferin yaklaşık 28 milyon Euro karşılığında resmileşmesi beklenirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine imzayı atacağı gelen haberler arasında.