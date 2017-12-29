Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

İngiltere Premier Lig takımı Everton
'ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun
hakkında konuştu.
Tecrübeli teknik adam, Siyah-Beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:
"Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse
iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."
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Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki Cenk
, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.
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Transferin yaklaşık 28 milyon Euro karşılığında resmileşmesi beklenirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine imzayı atacağı gelen haberler arasında.
Erdinç Şahin