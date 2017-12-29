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Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Everton Menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun hakkında flaş bir açıklama yaptı.

29 Aralık 2017, Cuma 13:06
Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması
İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Siyah-Beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."

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Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki Cenk, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

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Transferin yaklaşık 28 milyon Euro karşılığında resmileşmesi beklenirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine imzayı atacağı gelen haberler arasında.





 
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